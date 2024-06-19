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В Коми начали конфисковывать автомобили нетрезвых водителей

В Коми начали конфисковывать автомобили нетрезвых водителей Фото из архива "Про Город"

В Республике Коми приставы конфисковывают автомобили водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону. 

Так, жительница Коми за вождение в нетрезвом состоянии заплатила штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишилась водительских прав на полтора года. 

После этого инцидента, нарушительница повторно села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и устроила дорожно-транспортное  происшествие. На нее завели уголовное дело. Суд наказал ее на 160 часов обязательных работ, также авто, на котором автоледи устроила аварию изъяли. 

В 2023 году судебные приставы республики конфисковали 125 автомобилей у водителей, которые привлекались за пьяную езду.

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