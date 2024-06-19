В Коми начали конфисковывать автомобили нетрезвых водителей

В Республике Коми приставы конфисковывают автомобили водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Так, жительница Коми за вождение в нетрезвом состоянии заплатила штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишилась водительских прав на полтора года.