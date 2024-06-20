12 коротких и звонких имен для девочек, которые приносят счастье в жизни
- 13:45 20 июня
- 12+
- Служба новостей
Выбор имени для ребенка — это не просто формальность, а важное решение, которое может повлиять на его судьбу. Короткие и звонкие имена придают уверенность и веру в собственные силы. Давайте рассмотрим 12 коротких девичьих имен, которые, по мнению экспертов, принесут счастье вашим дочерям, сообщает progorodnn.ru.
Ия
Значение: нежная фиалка.
Ия — удивительное имя, состоящее всего лишь из двух гласных. Девушки с этим именем обладают своенравным характером, эмоциональностью и женственностью. Они любят яркие приключения и путешествия, активны и трудолюбивы.
Ася
Значение: воскресшая.
Ася — мечтательница, добрая и нежная. Она ненавидит ложь и фальшь, не представляет жизни без любви и готова пожертвовать всем ради своего единственного. Ася — идеальная жена и мама.
Зоя
Значение: жизнь.
Зоя всегда найдет выход из любой ситуации благодаря своему внутреннему такту и умению анализировать. Она воспринимает реальность такой, какая она есть, и умеет делать лимонад из лимонов.
Ева
Значение: дающая жизнь.
Ева — веселая и озорная, с мужским характером. Она успешна во всем, легко продвигается по карьерной лестнице и счастлива в браке. Ева не терпит советов и воспитания.
Ада
Значение: украшение.
Ада — прилежная и целеустремленная. Она не любит сплетни и пустые разговоры, заводит дружбу с мальчишками и ценит поддержку. Ада выбирает спутника жизни, который разделяет ее увлечения.
Эля
Значение: властительница мира.
Эля — веселая и жизнерадостная, живет чувствами. Для нее самое главное — семья. Эля — идеальная хозяйка и мама, но тяжело переживает предательство и ложь.
Яна
Значение: новая жизнь, начало.
Яна — вынослива, мудра и тактична. Она обладает великолепной интуицией и неконфликтна. Яна упряма и прямолинейна, но иногда может притвориться нежным ангелочком.
Аза
Значение: уверенная, утешение.
Аза — девушка с характером, настойчива и лидер по натуре. Она добивается больших должностей и легко руководит коллективом. В личной жизни Аза счастлива и ждет своего принца.
Лия
Значение: грациозная.
Лия — эгоистка, но с добрым сердцем. Она любит салоны красоты, путешествия и вечеринки. Лия верна своему супругу и ценит независимость и свободу в браке.
Фая
Значение: щедрая.
Фая — трудолюбива, спокойна и скромна. Она всегда становится душой компании и готова помочь другим. Фае нужен мужчина, с которым она решится на что-то неправильное и запретное.
Юна
Значение: юная.
Юна — щедрая, добрая и умная. Она непредсказуема и не боится рисковать. Юна всегда папина дочка и знает себе цену. Она придирчива в выборе женихов и ее сказка всегда со счастливым концом.
Тая
Значение: богиня.
Тая — настоящая леди, женственная и интеллигентная. Она создает свою сказку самостоятельно и обожает семью. Тая — та женщина, ради которой мужчины готовы меняться.
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