Северные надбавки не будут учитывать при расчете подоходного налога для жителей Коми

Соответствующее поручение дал Владимир Путин Владимир Путин объявил о предстоящих изменениях в налоговой системе России, которые коснутся подоходного налога (НДФЛ). Основной тезис – введение прогрессивных ставок НДФЛ, при которых уровень налогообложения будет зависеть от годового дохода гражданина.

В соответствии с проектом поправок, предложенным кабинетом министров, планируется ввести следующие ставки НДФЛ:

До 2, 4 млн рублей в год: 13%

От 2, 4 до 5 млн рублей в год: 15%

От 5 до 20 млн рублей в год: 18%

От 20 до 50 млн рублей в год: 20%

Более 50 млн рублей в год: 22%

Важно отметить, что эти ставки будут применяться не ко всему доходу, а только к той его части, которая превышает определенный порог. Таким образом, повышенная налоговая ставка коснётся лишь той части дохода, которая превышает 200 тысяч рублей в месяц.

По оценкам правительства, повышение НДФЛ коснется не более 3, 2% налогоплательщиков.

Особое внимание президент уделил вопросу северных надбавок. Он подчеркнул, что из-за климатических условий на севере специалисты, работающих в этих регионах, получают компенсации за особые условия труда.

По мнению президента, при расчете НДФЛ суммы северных надбавок должны быть «вынесены за скобки». Это означает, что налог будет взиматься только с базовой части заработной платы, без учета надбавок.