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Северные надбавки не будут учитывать при расчете подоходного налога для жителей Коми

Северные надбавки не будут учитывать при расчете подоходного налога для жителей Коми

Соответствующее поручение дал Владимир Путин

Владимир Путин объявил о предстоящих изменениях в налоговой системе России, которые коснутся подоходного налога (НДФЛ). Основной тезис – введение прогрессивных ставок НДФЛ, при которых уровень налогообложения будет зависеть от годового дохода гражданина. 

В соответствии с проектом поправок, предложенным кабинетом министров, планируется ввести следующие ставки НДФЛ: 

  • До 2, 4 млн рублей в год: 13%
  • От 2, 4 до 5 млн рублей в год: 15%
  • От 5 до 20 млн рублей в год: 18%
  • От 20 до 50 млн рублей в год: 20%
  • Более 50 млн рублей в год: 22%

Важно отметить, что эти ставки будут применяться не ко всему доходу, а только к той его части, которая превышает определенный порог. Таким образом, повышенная налоговая ставка коснётся лишь той части дохода, которая превышает 200 тысяч рублей в месяц. 

По оценкам правительства, повышение НДФЛ коснется не более 3, 2% налогоплательщиков. 

Особое внимание президент уделил вопросу северных надбавок. Он подчеркнул, что из-за климатических условий на севере специалисты, работающих в этих регионах, получают компенсации за особые условия труда. 

По мнению президента, при расчете НДФЛ суммы северных надбавок должны быть «вынесены за скобки». Это означает, что налог будет взиматься только с базовой части заработной платы, без учета надбавок. 

Ожидается, что законопроект об изменениях в налоговую систему будет принят в августе текущего года. Госдума планирует рассмотреть поправки в первом чтении уже сегодня.

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