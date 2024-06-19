В Усинске осужденного наказали из-за телевизора

В Усинске осужденному выдали цветной телевизор во временное пользования. Однако мужчина небрежно относился к технике и сломал его. По факту порчи госимущества проведена проверка. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики Коми

Виновник инцидента объяснил, что во время перевода из одной камеры в другую он сильно затянул телевизор простыней, чтобы не повредить его при транспортировке. В итоге, мужчина не рассчитал и перетянул ткань так, что матрица на бытовой технике треснула. Осужденный полностью признал свою вину. Его обязали возместить ущерб. Средства в размере 5290 рублей взысканы с мужчины.