В Усинске осужденного наказали из-за телевизора
- 20:30 19 июня
- 12+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Усинске осужденному выдали цветной телевизор во временное пользования. Однако мужчина небрежно относился к технике и сломал его. По факту порчи госимущества проведена проверка. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики Коми
Виновник инцидента объяснил, что во время перевода из одной камеры в другую он сильно затянул телевизор простыней, чтобы не повредить его при транспортировке. В итоге, мужчина не рассчитал и перетянул ткань так, что матрица на бытовой технике треснула. Осужденный полностью признал свою вину. Его обязали возместить ущерб. Средства в размере 5290 рублей взысканы с мужчины.
Напомним, в столице Коми местная жительница перевела телефонным мошенникам более двух миллионов рублей.
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