Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Инте мэрия заплатит более 250 тысяч рубле за нападение безнадзорных собак на детей

В Инте мэрия заплатит более 250 тысяч рубле за нападение безнадзорных собак на детей Фото из архива "Про Город"

Интинский суд обязал администрацию Инты выплатить компенсацию из-за нападения бездомных животных на детей. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. 

С исковым заявлением в суд обратилась мать пострадавшей от собак девочки. Женщина рассказала, что на ее 11-летнюю дочь напала стая безнадзорных животных. Медики диагностировали множественные укусы на теле несовершеннолетней. 

Суд взыскал с администрации Инты компенсацию морального вреда. Пострадавшая 11-летняя девочка получит 150 000 рублей, ее мать - 15 000 рублей.

Также второй раз в суд обратился прокурор Инты. Как выяснило следствие, на 9 летнего мальчика напала бездомная собака и укусила в ногу. Из-за полученной травмы ребенок долгое время наблюдался у доктора и принимал курс антирабической вакцины. По факту этого дела с администрации города взыскали сто тысяч рублей.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости