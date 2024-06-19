В Инте мэрия заплатит более 250 тысяч рубле за нападение безнадзорных собак на детей
- 22:45 19 июня
- 16+
- Олег Помидоров
Интинский суд обязал администрацию Инты выплатить компенсацию из-за нападения бездомных животных на детей. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
С исковым заявлением в суд обратилась мать пострадавшей от собак девочки. Женщина рассказала, что на ее 11-летнюю дочь напала стая безнадзорных животных. Медики диагностировали множественные укусы на теле несовершеннолетней.
Суд взыскал с администрации Инты компенсацию морального вреда. Пострадавшая 11-летняя девочка получит 150 000 рублей, ее мать - 15 000 рублей.
Также второй раз в суд обратился прокурор Инты. Как выяснило следствие, на 9 летнего мальчика напала бездомная собака и укусила в ногу. Из-за полученной травмы ребенок долгое время наблюдался у доктора и принимал курс антирабической вакцины. По факту этого дела с администрации города взыскали сто тысяч рублей.
Читайте также:
- Можно смело брать 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- Стоят копейки, а стирают даже лучше элитных: 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества
- Дьявольская жара + 38 градусов придет в Россию уже скоро: Вильфанд рассказал о самом жарком месяце
- Поцелованный богом: Тамара Глоба назвала везунчиков, кто заработает огромные деньги в 2024 году