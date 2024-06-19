В Инте мэрия заплатит более 250 тысяч рубле за нападение безнадзорных собак на детей

С исковым заявлением в суд обратилась мать пострадавшей от собак девочки. Женщина рассказала, что на ее 11-летнюю дочь напала стая безнадзорных животных. Медики диагностировали множественные укусы на теле несовершеннолетней.

Также второй раз в суд обратился прокурор Инты. Как выяснило следствие, на 9 летнего мальчика напала бездомная собака и укусила в ногу. Из-за полученной травмы ребенок долгое время наблюдался у доктора и принимал курс антирабической вакцины. По факту этого дела с администрации города взыскали сто тысяч рублей.