Мэр Сыктывкара Владимир Голдин рассказал об изменениях на улице Коммунистическая

В Сыктывкаре продолжаются ремонтные работы по улице Коммунистическая. Обновление дорожного полотна происходит благодаря нацпроекту “Безопасные качественные дороги”. Как рассказал градоначальник Владимир Голдин в социальных сетях, в ходе ремонта сделают некоторые улучшения, которые ощутят как пешеходы, так и автомобилисты.

Так, по улице установят три вызывных светофоров с кнопкой на нерегулируемых пешеходных переходах. Также нерегулируемая “зебра” возле Молодежной библиотеки РК будет убрана.