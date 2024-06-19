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Мэр Сыктывкара Владимир Голдин рассказал об изменениях на улице Коммунистическая

Мэр Сыктывкара Владимир Голдин рассказал об изменениях на улице Коммунистическая Фото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре продолжаются ремонтные работы по улице Коммунистическая. Обновление дорожного полотна происходит благодаря нацпроекту “Безопасные качественные дороги”. Как рассказал градоначальник Владимир Голдин в социальных сетях, в ходе ремонта сделают некоторые улучшения, которые ощутят как пешеходы, так и автомобилисты. 

Так, по улице установят три вызывных светофоров с кнопкой на нерегулируемых пешеходных переходах. Также нерегулируемая “зебра” возле Молодежной библиотеки РК будет убрана. 

Такие меры позволят сделать движение для пешеходов еще безопаснее. Для водителей такие изменения помогут избежать постоянного потока людей на нерегулируемых пешеходных переходах. 

Светофоры с вызывной кнопкой уже функционируют на улицах Морозова, Савина, Трактовая.

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