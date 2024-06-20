Квитанции по ЖКХ пришли пустые: пенсионеров от этих выплат полностью освободили

Россиянам напомнили о льготах в сфере ЖКХ для пенсионеров. Пенсионеры в России могут сохранить часть своих сбережений, значительно уменьшая свои коммунальные расходы и налоги. Например, пенсионеры освобождены от уплаты налога на один объект каждого типа имущества (квартира, дом, гараж). Данная льгота зафиксирована в законодательстве страны.

Кроме того, пенсионерам предоставляются льготы по земельному и транспортному налогу, причем их условия и размеры определяются на региональном уровне. Для получения этих льгот необходимо подать заявление по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие статус пенсионера.