Квитанции по ЖКХ пришли пустые: пенсионеров от этих выплат полностью освободили
- 13:46 20 июня
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- Служба новостей
Россиянам напомнили о льготах в сфере ЖКХ для пенсионеров. Пенсионеры в России могут сохранить часть своих сбережений, значительно уменьшая свои коммунальные расходы и налоги. Например, пенсионеры освобождены от уплаты налога на один объект каждого типа имущества (квартира, дом, гараж). Данная льгота зафиксирована в законодательстве страны.
Кроме того, пенсионерам предоставляются льготы по земельному и транспортному налогу, причем их условия и размеры определяются на региональном уровне. Для получения этих льгот необходимо подать заявление по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие статус пенсионера.
Что касается льгот в сфере ЖКХ, некоторые категории пожилых граждан могут получить как федеральные, так и региональные преференции. Это касается пенсионеров-инвалидов, ветеранов труда и участников боевых действий. К примеру, в Москве и Московской области пожилые люди из этих категорий могут подать заявление на предоставление скидки или компенсации при оплате коммунальных услуг, сообщает progorod43.ru.
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