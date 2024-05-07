«Коми дорожная компания» достойно справилась с поставленными задачами по ремонту В Сыктывкаре

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На предприятии рассказали о важных проектах и обновлениях

Дорожная отрасль Республики Коми в 2022 году отпраздновала свое столетие. Коми дорожная компания сохраняет за собой титул крупнейшего отраслеобразующего предприятия дорожной отрасли в Республике Коми. Основные направления деятельности общества – строительство, ремонт и содержание дорог и искусственных сооружений. Наследуя традиции Комиавтодора, компания славится трудовым коллективом настоящих профессионалов, многие из которых создавали дорожную сеть региона. Здесь работает более тысячи человек в 10 районах нашей республики: Койгородском, Княжпогостском, Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Троицко-Печорском, Усть-Вымском, Удорском, Усть-Куломском районах и городе Ухте.

Заказчиками АО «Коми дорожная компания» являются управления муниципальных, региональных и федеральных уровней. Наличие высококвалифицированного персонала, развитого парка дорожно-строительной техники позволяет компании принимать значимое и активное участие в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе. В частности выполнены работы по приведению в нормативное состояние 22 автомобильных дорог и улиц на территории МО ГО «Сыктывкар» общей протяженностью 22,6 км.

Итоги работы компании за последние два года – 133 выполненных контракта. За этот период в нормативное состояние приведено 170 км дорог, выпущено 283 тысячи тонн асфальтобетонных смесей всех современных марок для слоев покрытий и оснований. При проведении работ использовано: 331 тысяча тонн щебня, 20 тысяч тонн битума, 22 тысячи тонн минерального порошка, современные адгезионные и стабилизирующие добавки. Компания располагает 12 асфальтобетонными заводами, в том числе – нового поколения, производительностью 110 т/час. Сегодня проводится работа по подготовке к модернизации асфальтобетонных заводов, переходу на автоматическую систему управления. Это обеспечит высокую стабильность технологического процесса и позволит получать высококачественный материал, соответствующий современным транспортным нагрузкам и требованиям к дорожному полотну с меньшими затратами.

Парк дорожно-строительной техники, оборудования и автотранспорта насчитывает порядка 600 машин. Для усиления материальной базы предприятия в 2023 году было приобретено более 30 единиц дорожно-строительной техники. Для поддержания качественного зимнего содержания дорог закуплены три новые комплексные дорожные машины и произведено переоборудование семи автосамосвалов.



АО «Коми дорожная компания» реализует работы по содержанию федеральных и региональных дорог Республики Коми общей протяженностью 2 262 км. Важной задачей компании является сохранение транспортно-эксплуатационных характеристик объектов и устойчивое повышение безопасности участников дорожного движения.

Повышению уровня конкурентоспособности компании способствует участие в программах, проводимых совместно с Федеральным центром компетенций в рамках национального проекта «Производительность труда».

Коми дорожная компания ведет активную работу по внедрению инновационных технологий. Под контролем центральной лаборатории предприятия и научно-исследовательского центра «Газпромнефть – битумные материалы» на территории РФ было впервые устроено полноценное дорожное покрытие с применением новой стабилизирующей добавки «Битолит» отечественного производства. Использование данной технологии позволяет экономить битумное вяжущее, повышать стойкость к воздействию влаги и возникновению деформаций, а также в целом улучшает эксплуатационные характеристики дорожного покрытия.

Применение современных материалов из синтетического полимерного сырья (геоткань, георешетка, геокомпозит) позволяет ускорять процессы возведения конструкций. А при этом повышается качество работ, обеспечивается конструкционная безопасность и долговечность сооружений в сложных инженерно-геологических условиях.

При строительстве и ремонте дорог организация впервые в регионе внедрила технологию автоматического управления дорожно-строительной техникой на основе тахеометров и спутниковой системы GPS/Глонасс. Новшество позволяет сократить временные ресурсы, обеспечить высокое качество слоев дорожной одежды и повысить общий технический уровень организации (3D система нивелирования TG63 CHCNA), необходимый для повышения качества и эффективности профилировочных работ.

Приобретено современное геодезическое оборудование – GNSS приемники Topcon и Sokkia – для решения широкого спектра геодезических и строительных задач.

В настоящее время на базе компании организован мониторинг участков покрытия с применением новейших технологий и методик проектирования и устройства асфальтобетонных покрытий дорог, в том числе с применением местных каменных материалов, что поможет в дальнейшем использовать наиболее эффективные из них.

Комплекс проводимых мероприятий позволяет анализировать состояние покрытия, своевременно выявлять дефекты и определять причины их образования. Особое внимание уделяется актуализации нормативных документов, а также испытаниям новых технологий и материалов, в частности расширяется линейка инновационных битумопроизводных добавок.

Одним из примеров таких материалов для строительства и ремонта дорог являются полимерно-битумные вяжущие (ПБВ), которые делают покрытие более устойчивым к деформациям и температурному разрушению. Данная высокотехнологичная добавка применялась Коми дорожной компанией при капитальном ремонте автомобильного подъезда к промышленному узлу «Дырносскому» (улица Индустриальная). Участок протяженностью 1,5 км позволил разгрузить движение по Октябрьскому проспекту.

Кроме того, улица является единственным подъездом ко многим крупным промышленным предприятиям города, таким как Сыктывкарский молочный завод, Сыктывкарский ликеро-водочный завод, завод железобетонных изделий и другие.

На объектах агломерации города Сыктывкара в 2023 году компанией выполнены работы по обновлению дорожной разметки с использованием термопластика, способного выдерживать высокоинтенсивное движение автотранспорта.

При организации работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения АО «Коми дорожная компания» уделило особое внимание обеспечению безопасности участников дорожного движения: установлено 17 светодиодных комплексов «шериф-балка»; дорожно-строительная техника оснащена светосигнальным оборудованием; закуплены комплексы временных технических средств организации дорожного движения; дежурно-диспетчерская служба компании переведена в режим круглосуточной работы; учитываются погодные условия, передаваемые онлайн со специализированных метеопостов (ЦУСАД – цифровая платформа для анализа контроля ситуации на сети автомобильных дорог и принятия решения по ее содержанию).

На стадии подготовительных работ по оказанию услуг зимнего содержания автомобильных дорог осуществлена модернизация комбинированных дорожных машин, а также оборудованы производственные базы и специализированные площадки для хранения и приготовления противогололедных материалов. Базы приготовления и хранения пескосоляной смеси для борьбы с зимней гололедицей оборудованы в строгом соответствии с нормами Федерального дорожного агентства. В том числе проведены крупнозатратные мероприятия: асфальтирование площадок, устройство опреснительных бассейнов, монтаж смесительных установок, оснащение баз освещением и новым оборудованием. Вместе с тем поддержание нормативного состояния автомобильных дорог регионального значения и обеспечение безопасности на них для компании

остается главным направлением.

По словам Генерального директора предприятия Евгения Павловича Берсенева, Коми дорожную компанию отличает дружная команда высокопрофессиональных специалистов, а накопленный практический опыт и преемственность поколений дорожников стали залогом предоставления качественных услуг по строительству, ремонту и эксплуатации автомобильных дорог Республики Коми. В декабре 2023 года решением трудового коллектива продлено действие коллективного договора, приоритетом которого остаются социальные гарантии: приобретение спецодежды, организация питания дорожных работников на объектах, оплата проезда к месту отдыха, доплата за вредные условия труда, переподготовка кадров, оценка условий труда, медосмо-тры, материальная помощь.

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