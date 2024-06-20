В Коми несколько выпускников сдали ЕГЭ на максимальный балл
- 12:00 20 июня
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- Инесса Богатая
В Коми стали известны результаты выпускников по Единому Госэкзамену. Информацию разгласила пресс-служба Министерства образования Республики Коми.
100-балльный результат по русскому показали выпускники сыктывкарских лицеев и гимназий: Алексей Ермолин – учащийся Лицея №1, Степан Зуев – выпускник Гимназии №1. Также максимальный балл ЕГЭ по предмету “русский язык” получила выпускница ухтинского Лицея №1 Светлана Карасева.
По математике четверо школьников набрали 100 баллов: Анастасия Гондаренко, Николай Колегов и Кирилл Черных из Физико-математического лицея-интерната, а также Кирилл Афанасьев из ухтинского Лицея № 1.
По данным министерства, в 2024 году ЕГЭ по русскому сдавали 3497 выпускников, по математике – 3492 ученика.
Кроме того, ЕГЭ по физике, информатике и обществознанию на 100 баллов сдали четыре 11-классника.
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