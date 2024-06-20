В Коми несколько выпускников сдали ЕГЭ на максимальный балл

Фото из архива "Про Город"

В Коми стали известны результаты выпускников по Единому Госэкзамену. Информацию разгласила пресс-служба Министерства образования Республики Коми. 100-балльный результат по русскому показали выпускники сыктывкарских лицеев и гимназий: Алексей Ермолин – учащийся Лицея №1, Степан Зуев – выпускник Гимназии №1. Также максимальный балл ЕГЭ по предмету “русский язык” получила выпускница ухтинского Лицея №1 Светлана Карасева.

По математике четверо школьников набрали 100 баллов: Анастасия Гондаренко, Николай Колегов и Кирилл Черных из Физико-математического лицея-интерната, а также Кирилл Афанасьев из ухтинского Лицея № 1.

По данным министерства, в 2024 году ЕГЭ по русскому сдавали 3497 выпускников, по математике – 3492 ученика.

Кроме того, ЕГЭ по физике, информатике и обществознанию на 100 баллов сдали четыре 11-классника.