В Коми в 2023 году мальчиков родилось больше, чем девочек

В прошлом году в семья Республики Коми появилось более шести тысяч малышей. Как показывает статистика, мальчиков родилось больше, чем девочек – 3,2 тысячи и 3,1 тысяча детей. Об этом сообщает Комистат.

Как показывают исследования данных о выборе имен для детей, родители чаще всего предпочитают для своего ребенка традиционное имя. Так в именах для мальчиков лидируют Артем, Александр, Максим, Михаил и Роман. Дочерей чаще всего называют София, Анна, Виктория, Ксения и Ева.