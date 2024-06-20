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В Коми в 2023 году мальчиков родилось больше, чем девочек

В Коми в 2023 году мальчиков родилось больше, чем девочек Фото из архива "Про Город"

В прошлом году в семья Республики Коми появилось более шести тысяч малышей. Как показывает статистика, мальчиков родилось больше, чем девочек – 3,2 тысячи и 3,1 тысяча детей. Об этом сообщает Комистат. 

Как показывают исследования данных о выборе имен для детей, родители чаще всего предпочитают для своего ребенка традиционное имя. Так в именах для мальчиков лидируют Артем, Александр, Максим, Михаил и Роман. Дочерей чаще всего называют София, Анна, Виктория, Ксения и Ева. 

Напомним, в столице Коми в Сыктывкаре к 1 сентября откроется новая школа на 825 мест. Образовательное учреждение построили в Эжвинском районе в Емвале. Подрядной организации осталось сделать отделку и установить мебель с оборудованием.

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