В Коми в 2023 году мальчиков родилось больше, чем девочек
- 12:45 20 июня
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В прошлом году в семья Республики Коми появилось более шести тысяч малышей. Как показывает статистика, мальчиков родилось больше, чем девочек – 3,2 тысячи и 3,1 тысяча детей. Об этом сообщает Комистат.
Как показывают исследования данных о выборе имен для детей, родители чаще всего предпочитают для своего ребенка традиционное имя. Так в именах для мальчиков лидируют Артем, Александр, Максим, Михаил и Роман. Дочерей чаще всего называют София, Анна, Виктория, Ксения и Ева.
Напомним, в столице Коми в Сыктывкаре к 1 сентября откроется новая школа на 825 мест. Образовательное учреждение построили в Эжвинском районе в Емвале. Подрядной организации осталось сделать отделку и установить мебель с оборудованием.
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