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Подросток из Сыктывдинского района Коми угнал мотоцикл и попал в колонию

Подросток из Сыктывдинского района Коми угнал мотоцикл и попал в колониюФото из архива "Про Город"

В сыктывдинском районе Республики Коми обвиняют местного 16-летнего подростка в угоне мотоцикла. Несовершеннолетний много раз привлекался за кражу и распространение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. 

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Подросток поехал в микрорайон Птицефабрика, чтобы купить мотоцикл. Во время осмотра техники, молодой человек попросил разрешение на поездку собственника мототранспорта. После чего подросток сел на мопед и уехал,на связь он не выходил. Владелец мотоцикла обратился в полицию. Вскоре транспорт нашли. Он был в Сыктывкаре. Его вернули владельцу. 

Суд учел “темное прошлое” подростка и назначил ему наказание в виде одного года и четырех месяцев лишения свободы.

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