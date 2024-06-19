Подросток из Сыктывдинского района Коми угнал мотоцикл и попал в колонию

В сыктывдинском районе Республики Коми обвиняют местного 16-летнего подростка в угоне мотоцикла. Несовершеннолетний много раз привлекался за кражу и распространение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Подросток поехал в микрорайон Птицефабрика, чтобы купить мотоцикл. Во время осмотра техники, молодой человек попросил разрешение на поездку собственника мототранспорта. После чего подросток сел на мопед и уехал,на связь он не выходил. Владелец мотоцикла обратился в полицию. Вскоре транспорт нашли. Он был в Сыктывкаре. Его вернули владельцу.