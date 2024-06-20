Белоснежная подошва за 1 гениальный лайфхак даже на старых кроссовках - покорил соцсети

Поношенные белые кроссовки могут быть серьезной проблемой, но, к счастью, есть эффективный и простой способ вернуть им первоначальный вид без посещения химчистки. Ключ к успеху - меламиновая губка, которая давно зарекомендовала себя как отличное средство для уборки.

Процесс очистки подошвы кроссовок с помощью меламиновой губки удивительно прост. Вам нужно всего лишь смочить губку, отжать ее и начать чистку. Важно, что при этом вам не потребуются какие-либо дополнительные моющие средства - меламиновая губка работает по принципу ластика, эффективно удаляя загрязнения.