В Коми в 2025-2026 годах планируют отремонтировать еще 22 школы

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Глава Коми Владимир Уйба предоставил обновленную информацию относительно процесса капитального ремонта школ в республике. Об этом он сообщил в своем очередном видеообращении. Республика активно задействован в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», благодаря которой привлекаются финансовые ресурсы из федерального бюджета для капитальных ремонтных работ. В 2024 году успешно завершен капитальный ремонт средней школы в селе Нижний Воч Усть-Куломского района, а в пяти других сельских учебных заведениях ремонтные работы почти завершены.

В 2024 году были заключены контракты на проведение капитальных ремонтов 14 объектов с двухлетним сроком реализации, ожидаемым к завершению в 2025 году. Среди них - 11 городских школ, в том числе специальные коррекционные школы и гимназия имени А.С. Пушкина в Сыктывкаре, а также три сельских школы в селах Сизябск Ижемского района, Пажга Сыктывдинского района и Небдино Корткеросского района. Работы включают обновление инженерных систем, ремонт фундаментов, фасадов, крыш и других частей зданий.

На эти ремонтные работы будет выделено 1 миллиард 413 миллионов рублей, из которых свыше 168 миллионов предназначены на оснащение. Эти средства позволят полностью обновить школы, создавая комфортные условия для работы педагогов и обучения учащихся. Появилась новая техника, что положительно сказывается на учебном процессе, и родители довольны современными школами.

На 2025 год запланирован ремонт восьми объектов с однолетним сроком реализации, включая специальные коррекционные школы-интернаты в Воркуте, Корткеросском, Сысольском и Ижемском районах, а также школьное учреждение в селе Руч Усть-Куломского района. Общие затраты на ремонтные работы в 2025 году составят 347 миллионов 700 тысяч рублей.