Штрафы пачками полетели: камеры фиксируют отсутствие одной вещи на авто с 15 февраля
- 10:15 14 февраля
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- Служба новостей
В Москве наблюдается значительный рост взимания штрафов за неисправные фары у водителей. По закону, каждое транспортное средство обязано иметь включенные либо ближние фары, либо дневные ходовые огни при движении. Однако, на практике это правило не всегда соблюдается, и многие автомобилисты замечают, что инспекторы ГИБДД не всегда обращают внимание на отсутствие работающих фар, несмотря на предусмотренные штрафы по закону.
Правила дорожного движения ясно указывают, что у всех автомобилей должен быть включен ближний свет или дневные ходовые огни во время движения. Однако, некоторые сотрудники ГИБДД могут не обращать внимания на это правило. Несмотря на предусмотренные законом штрафы в размере 500 рублей за нарушение этого правила, иногда водители остаются безнаказанными.
Однако, в последнее время в Москве наблюдается изменение в отношении к этому правилу. На портале "АвтоВзгляд" началась вспышка жалоб на выписанные штрафы за неисправные фары, оформленные автоматическими камерами фиксации. Это свидетельствует о распространении карательных технологий и тому, что водители сталкиваются с высокой вероятностью быть оштрафованными за нарушение этого правила.
Таким образом, для московских водителей свобода ездить днем без включенных фар, кажется, становится прошлым. С ростом использования автоматических камер фиксации имеется большая вероятность получить штраф за нарушение этого правила, пишет ussurmedia.ru.