Штрафы пачками полетели: камеры фиксируют отсутствие одной вещи на авто с 15 февраля

В Москве наблюдается значительный рост взимания штрафов за неисправные фары у водителей. По закону, каждое транспортное средство обязано иметь включенные либо ближние фары, либо дневные ходовые огни при движении. Однако, на практике это правило не всегда соблюдается, и многие автомобилисты замечают, что инспекторы ГИБДД не всегда обращают внимание на отсутствие работающих фар, несмотря на предусмотренные штрафы по закону.

Правила дорожного движения ясно указывают, что у всех автомобилей должен быть включен ближний свет или дневные ходовые огни во время движения. Однако, некоторые сотрудники ГИБДД могут не обращать внимания на это правило. Несмотря на предусмотренные законом штрафы в размере 500 рублей за нарушение этого правила, иногда водители остаются безнаказанными.