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Известный шоумен нашел себе невесту из Сыктывкара

Известный шоумен нашел себе невесту из СыктывкараСкриншоты из социальной сети Гарика Харламова

Об этом он сообщил в своем личном блоге, опубликовав видео, в котором они двигаются по дороге вместе.

Шоумен Гарик Харламов рассказал в социальных сетях, что намерен жениться на своей девушке Екатерине Ковальчук, родом из Сыктывкара.

Внимание автора ролика привлекло кольцо с бриллиантом на пальце Екатерины. Девушка счастливо улыбается, и под видео появляется надпись "Тили-тили-тесто", которая развеивает все сомнения.

Напомним, что Екатерина Ковальчук, 31-летняя жительница Сыктывкара, и 43-летний Гарик Харламов начали встречаться в 2021 году. С тех пор их отношения подвергались критике и слухами о возможных разрывах.

Этот брак станет для Гарика Харламова уже третьим. Ранее он был женат на Юлии Лещенко и известной кинозвезде Кристине Асмус, от которой у него есть дочь.

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