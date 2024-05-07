Известный шоумен нашел себе невесту из Сыктывкара

Об этом он сообщил в своем личном блоге, опубликовав видео, в котором они двигаются по дороге вместе.

Шоумен Гарик Харламов рассказал в социальных сетях, что намерен жениться на своей девушке Екатерине Ковальчук, родом из Сыктывкара.