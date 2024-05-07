Известный шоумен нашел себе невесту из Сыктывкара
- 13:45 7 мая
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- Белла Лебедева
Об этом он сообщил в своем личном блоге, опубликовав видео, в котором они двигаются по дороге вместе.
Шоумен Гарик Харламов рассказал в социальных сетях, что намерен жениться на своей девушке Екатерине Ковальчук, родом из Сыктывкара.
Внимание автора ролика привлекло кольцо с бриллиантом на пальце Екатерины. Девушка счастливо улыбается, и под видео появляется надпись "Тили-тили-тесто", которая развеивает все сомнения.
Напомним, что Екатерина Ковальчук, 31-летняя жительница Сыктывкара, и 43-летний Гарик Харламов начали встречаться в 2021 году. С тех пор их отношения подвергались критике и слухами о возможных разрывах.
Этот брак станет для Гарика Харламова уже третьим. Ранее он был женат на Юлии Лещенко и известной кинозвезде Кристине Асмус, от которой у него есть дочь.