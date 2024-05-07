В Коми оштрафовали мужчину на 300 рублей за стук лопатой в окна дома

На суде, мужчина, обвиняемый в причинении ущерба, не принял участия в рассмотрении дела, несмотря на уведомление о времени и месте судебного заседания. Также потерпевшая не выразила желания участвовать в рассмотрении дела.

В ходе разбирательства мужчина объяснил, что вечером 22 февраля он пытался увидеться с давней знакомой, однако не был уверен в адресе ее проживания. Получив информацию от местных жителей, что она может жить в указанном доме, он попытался позвонить и постучал в дверь, но не получил ответа. После чего он взял лопату и разбил окно и скрылся с места происшествия. Судья сочел это признанием вины и учел состояние здоровья обвиняемого при вынесении постановления.