В Коми оштрафовали мужчину на 300 рублей за стук лопатой в окна дома
- 12:00 7 мая
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- Белла Лебедева
В поселке Усть-Куломского района 22 февраля 2024 мужчина разбитил оконные стекла в квартире.
По оценке, причиненный ущерб составил 1520 рублей.
На суде, мужчина, обвиняемый в причинении ущерба, не принял участия в рассмотрении дела, несмотря на уведомление о времени и месте судебного заседания. Также потерпевшая не выразила желания участвовать в рассмотрении дела.
В ходе разбирательства мужчина объяснил, что вечером 22 февраля он пытался увидеться с давней знакомой, однако не был уверен в адресе ее проживания. Получив информацию от местных жителей, что она может жить в указанном доме, он попытался позвонить и постучал в дверь, но не получил ответа. После чего он взял лопату и разбил окно и скрылся с места происшествия. Судья сочел это признанием вины и учел состояние здоровья обвиняемого при вынесении постановления.
К. признали виновным в соответствии со статьей 7.17 Кодекса об административных правонарушениях. Ему назначили штраф в размере 300 рублей. Решение пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе суда Коми.