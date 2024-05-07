Кто из пожилых сыктывкарцев может получать доплату к пенсии

Среди читателей "Про Города" немало тех, чья пенсия ниже прожиточного минимума. При этом не все представители старшего поколения знают о том, что вправе получать доплату. Что для этого необходимо?

За эксклюзивным комментарием "Про Город" обратился в центр соцзащиты населения Сыктывкара. Его директор Марина Южина рассказала про Региональную социальную доплату к пенсии. Это мера поддержки, которая полагается неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума для этой категории (в текущем году он составляет 15 961 рубль).

Между тем, такая выплата отменяется, если пенсионер вновь устроился на работу или перебрался за пределы Сыктывкара.