В ходе проведения СВО погибло три жителя Коми
- 23:00 6 мая
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- Олег Помидоров
В зоне проведения специальной военной операции геройски погибли жители Республики Коми.
Среди погибших бойцов оказались гвардии рядовой Алексей Алексеевич Шмайлов, гвардии младший сержант Василий Васильевич Митюшев и рядовой Александр Васильевич Попов.
Алексей Шмайлов родом из райцентра Княжпогостского района, города Емвы. До СВО мужчина проживал в поселке Синдор. Боец служил гранатометчиком стрелкового отделения.
Василий Митюшев родом из села Каджером Печорского района. Мужчина проживал в селе Айкино Усть-Вымского района. На СВО он служил стрелком стрелкового отделения.
Александр Попов родился в селе Летка Прилузского района. В ходе специальной военной операции он служил наводчиком отделения штурмового взвода.
Глава региона Владимир Уйба выразил глубочайшие соболезнования родным и близким бойцов.
“Желаю мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты. Вечная память и вечная слава Героям, павшим смертью храбрых за Родину”, – заявил Владимир Уйба.