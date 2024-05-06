В ходе проведения СВО погибло три жителя Коми

Фото со страницы Владимира Уйба

В зоне проведения специальной военной операции геройски погибли жители Республики Коми.

Среди погибших бойцов оказались гвардии рядовой Алексей Алексеевич Шмайлов, гвардии младший сержант Василий Васильевич Митюшев и рядовой Александр Васильевич Попов.

Алексей Шмайлов родом из райцентра Княжпогостского района, города Емвы. До СВО мужчина проживал в поселке Синдор. Боец служил гранатометчиком стрелкового отделения.

Василий Митюшев родом из села Каджером Печорского района. Мужчина проживал в селе Айкино Усть-Вымского района. На СВО он служил стрелком стрелкового отделения.

Александр Попов родился в селе Летка Прилузского района. В ходе специальной военной операции он служил наводчиком отделения штурмового взвода.

Глава региона Владимир Уйба выразил глубочайшие соболезнования родным и близким бойцов.