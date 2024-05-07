В Сыктывыкаре лихач на Opel сбил на тротуаре 10-летнего велосипедиста
- 09:00 7 мая
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- Белла Лебедева
Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Республике Коми.
В Сыктывкаре произошло столкновение между водителем Opel и несовершеннолетним велосипедистом.
Инцидент произошел 6 мая в 11:30 на улице Ленина, когда 39-летний мужчина, управляя автомобилем Opel Zafira, двигался со стороны улицы Бабушкина в направлении улицы Орджоникидзе.
Во время выполнения левого поворота во двор дома №50 по улице Ленина, водитель автомобиля наехал на велосипедиста, который двигался по тротуару справа налево, в направлении движения автомобиля.
В результате аварии 10-летний мальчик был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, гематомой затылка и ссадиной века. Ребенок находился в момент происшествия без сопровождения взрослых.
В ГИБДД обращаются к участникам дорожного движения с настоятельной рекомендацией соблюдать правила безопасности. Особое внимание должны уделять водители, которых ожидает снижение скорости и повышенная внимательность при приближении к пешеходным переходам и участкам, где возможно нахождение пешеходов.