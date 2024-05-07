Сыктывкарцы по-прежнему считают английский самым полезным для карьеры
- 10:30 7 мая
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- Белла Лебедева
По мнению сыктывкарцев, английский язык считается наиболее полезным иностранным языком для карьеры.
Об этом стало известно из опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, проведенном сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Из общего числа респондентов опроса, 47% считают английский язык наиболее полезным для своей карьеры. Более того, среди вакансий, требующих знания иностранного языка, наибольший спрос наблюдается именно на владельцев английского языка. В то же время, китайский язык приобретает все большую популярность среди работодателей, и уже каждый восьмой опрошенный сыктывкарец (12%) считает, что знание китайского языка может существенно способствовать продвижению по службе. Арабский, немецкий и испанский языки упоминались гораздо реже (1—2% голосов опрошенных). Однако каждый четвертый респондент (24%) констатирует, что в его работе иностранный язык не является необходимым.
По мнению каждого второго опрошенного родителя, самым полезным языком для будущего их детей является английский. Однако уже 31% опрошенных поддерживают изучение китайского языка. Примерно 2% родителей считают важным знание арабского языка, по 1% - французского, немецкого, испанского и японского языков, а еще 2% упоминают другие варианты. Только 4% респондентов считают, что их детям не потребуется знание иностранных языков.