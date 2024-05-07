Сыктывкарцы по-прежнему считают английский самым полезным для карьеры

Из общего числа респондентов опроса, 47% считают английский язык наиболее полезным для своей карьеры. Более того, среди вакансий, требующих знания иностранного языка, наибольший спрос наблюдается именно на владельцев английского языка. В то же время, китайский язык приобретает все большую популярность среди работодателей, и уже каждый восьмой опрошенный сыктывкарец (12%) считает, что знание китайского языка может существенно способствовать продвижению по службе. Арабский, немецкий и испанский языки упоминались гораздо реже (1—2% голосов опрошенных). Однако каждый четвертый респондент (24%) констатирует, что в его работе иностранный язык не является необходимым.