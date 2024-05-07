Ученые из Коми придумали новый способ соединять нанотрубки

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Ученые разработали метод соединения многостенных углеродных нанотрубок с титановой подложкой. Проект, в рамках которого специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета, Омских технического университета и научного центра, Коми научного центра сотрудничали, вышел на новый уровень.

Информация об этом исследовании появилась на портале "Научная Россия". Одностенные нанотрубки - это цилиндрические структуры с диаметром от одного до нескольких десятков нанометров. Они обладают высокой электропроводностью, механической прочностью и химической стабильностью. Многостенные нанотрубки, в свою очередь, представляют собой вложенные друг в друга одностенные нанотрубки.

Материалы, полученные в результате этого проекта, могут быть использованы в машиностроении для увеличения прочности и износостойкости кузовных элементов и шин, а также в микроэлектронике для создания сверхэффективных устройств нового поколения.

Сейчас большое внимание уделяется разработке высокоэффективных суперконденсаторов на основе новых композитных электродных материалов. Они должны обладать повышенной мощностью, длительным сроком службы и высокой скоростью заряда-разряда, как уточняется в опубликованной статье.