В Ухте агрессивная мать ответила перед судом за свое поведение в детском саду

В Ухте осудили местную жительницу. Горожанка оскорбила воспитателя в детском саду, за что получила штраф. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе судов Коми.

По информации ведомства, 1 марта 2024 года женщина пришла в детский сад за своим ребенком. Там она обнаружила, что ребенок не одет для улицы и сильно разозлилась. Не сдерживая гнев, она высказала множество оскорбление в адрес воспитателя. Ее слова так задели воспитателя, что та в итоге заплакала.

В ходе судебного заседания ухтинка полностью признала вину и объяснила свое поведение нестабильным эмоциональным состоянием.

Суд также признал агрессивную мать виновной. Принимая во внимание характеристику личности гражданки, мировой судья назначил ей лишь минимальный размер административного штрафа, а именно 3000 рублей. Постановление суда уже вступило в законную силу.