Алексей Садовский: "Я наслаждаюсь ароматом Сыктывкара"
- 13:40 7 мая
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- Дарья Шучалина
Новый директор академического государственного театра оперы и балета Республики Коми Алексей Садовский в эксклюзивном интервью "Про Городу" рассказал о том, какого репертуара не хватает храму искусства, как исправит упущение прежнего руководства про забытый юбилей Пушкина и чем его удивил Сыктывкар.
Фокус - на "Золотую маску"
Алексей Юрьевич, от кого вы получили приглашение возглавить наш театр?
- От министра культуры и архивного дела Коми Гульнары Ренатовны (Идрисовой – прим. ред.). При этом она сразу же сформулировала большой комплекс задач, которые ставятся перед директором.
Они реалистичны?
- Не просты, но вполне воплотимы при должном усердии. Театр должен стать лицом региона и быть востребованным не только в самой Коми, но и за ее пределами, особенно – в столице России. В частности, мы должны быть заметными на престижном фестивале "Золотая маска".
Когда-то театр номинировался на него со "Сказками Гофмана".
- Верно. Но это было давно и не принесло заветного результата. Само по себе участие – тоже неплохо, но главная-то цель – это победа. Кроме того, об уровне театра региона можно судить по тому, в какую категорию жюри занесло номинируемый спектакль. Если в лонг-лист, особого повода для гордости нет, поскольку в этот перечень входит сотня региональных премьер. А вот если в шорт-лист – это уже повод для разговоров, поскольку в нем всего десяток спектаклей, и театры приглашают с ними для выступления в столице.
На сегодня среди лидеров из числа регионов, ежегодно обращающих на себя внимание Экспертного совета «Золотой маски» - это Екатеринбург, Казань, Пермь. А Коми пока что в числе активных регионов, увы, не значится.
Алексей Юрьевич, почему вы согласились возглавить наш театр?
- Москва и Санкт-Петербург десятками лет оттягивали на себя из регионов лучшие кадры. Пришло время возвращать их регионам обратно. И потом, мне понравилась сложность поставленных передо мной задач: так интереснее работать.
Немаловажным фактором стало и то, что я вижу потенциал в Коми – власти активно поддерживают отрасль культуры, а это означает, что реализовать интересные задумки получится. Я для себя уже вижу решение тех задач, которые поставлены.
О кадрах и реконструкции
Как относитесь к тому, что главный режиссер нашего театра – приглашенный специалист, совмещающий работу с руководящей должностью в Москве?
- Когда человек осуществляет столь ответственную миссию наездами из Москвы, страдает не только качество выпускаемых здесь постановок, но и сам процесс – репетиционный, организационный, финансовый. Невозможно системное планирование работы, когда главный режиссер появляется раз в месяц. А то и реже. Театр, как человеческий организм, он живой: ему требуется ежесекундно дышать, двигаться и так далее. Только в таком случае он полноценно развивается.
Не пугает ли то, что вскоре театру предстоит оказаться на определенный период времени без крыши над головой? Имею ввиду предстоящую реконструкцию.
- Алгоритм действий на такие случаи стандартный. Главное, что предстоит качественно проработать – сформировать репертуар так, чтобы можно было его адаптировать к другим – временным – сценам.
Как вам проект нового здания?
- Все ведущие театры обладают современной «сценической коробкой» с совершенной акустикой и всем набором современного сценического оборудования. В том числе, с системой плунжеров (подьемно-опускающиеся платфомы. Они позволяют увеличить технические возможности и игровое пространство, дают возможность сделать спектакль интереснее. Обязательно должно быть предусмотрено модернизированное сценическое оборудование и много всего того, что нынешним проектом не предусмотрено. Поэтому, мне кажется, проект предстоит доработать.
Как прошла встреча представления вас коллективу?
- Первое знакомство было кратким, чтобы не отрывать труппу и коллектив надолго от творческого процесса. Поскольку речь о блондине с голубыми глазами – вроде, такой типаж сгодится...
А если серьезно?
- Я почувствовал оживление и горящие глаза. И это радует.
От Чайковского до Герцмана
Чем вы занимались в первые дни на новом посту?
- Плотно работаю с отделом кадров по вопросам штатного расписания и с бухгалтерией – по бюджету, фонду оплаты труда, госзаданию, краткосрочным и долгосрочным договорам.
Кроме того, провел встречи с управляющим составом: и.о главного дирижера, с главным балетмейстером, главным художником и главным хормейстером. Уже планируем с ними весь следующий сезон от открытия до закрытия. Нам он уже по содержанию ясен.
Ожидать ли коррекции планов на май и июнь, оставшиеся до летних каникул?
- Добавим вечер к 225-летию Александра Пушкина 6 июня. Удивительно, что прежнее руководство упустило эту важную дату. Она отмечается на правительственном уровне. Сейчас готовим мероприятие, которое должно стать солидным художественным событием.
В целом как вам афиша в плане оперных названий?
- С учетом того, что театр носит академический статус, довольно много оперетт при остром дефиците опер – "Бориса Годунова", "Аиды", "Трубадура", "Риголетто", "Силы судьбы", "Руслана и Людмилы", "Снегурочки", "Русалки".
Что скажете относительно балета?
- Посмотрел "Баядерку". Сделал вывод, что столь малым составом проблематично исполнять то же "Лебединое озеро" или "Спящую красавицу". Труппу важно увеличить.
У нас время от времени ставились постановки на музыку местных авторов. В частности, Михаила Герцмана. Считаете ли Вы важным делать ставку на такой репертуар?
- Искусство своей республики важно развивать. Однако такие проекты по художественному замыслу должны быть равноценны классике. А подход к постановкам у нас будет единый – как к именитым, так и к местным композиторам. Лишь бы их идея была хороша.
Любой наш с вами современник должен понимать: его произведение становится в один ряд с шедеврами Моцарта, Чайковского, Верди, Доницетти…
Если публика иначе реагирует – это не потому, что театр плохо постарался, а ввиду невольного сравнения с классикой.
Балетному фестивалю быть?
Какие региональные театры считаете образцами, на которые нам следует равняться?
- Казань, Ростов, Башкирия, а законодатель моды в части смелости художественных решений - Пермь.
Алексей Юрьевич, вы у нас несколько лет назад были в качестве критика на фестивале "Сыктывкарса тулыс". Планируете ли возродить и балетный фестиваль?
- Обязательно. Но не со старым названием ("Зарни джыджьяс" - прим. ред.), а с современным, типа "Коми данс фест", поскольку сейчас время космополитизма. Уже по одному названию должно быть понятно: фестиваль претендует не на локальный, а на международный уровень.
А как быть со штатом театра?
- Больной вопрос. Конечно, следует его расширять, но это увеличение финансирования и тут вопрос: пойдет ли на дополнительные расходы учредитель?
Между тем, есть нормы штатного расписания для академических театров. И все они в стране их придерживаются, чтобы не утратить ценный статус.
Без полноценной труппы невозможно репертуар наполнять, хотя запрос публики в Коми на расширение репертуара есть.
Наверное, это повод для общения с Главой Коми?
- Сначала с министерством – им ведь вместе с нами исполнять наши задумки. Хотя, конечно, есть ряд таких тем, которые важно будет в перспективе обсуждать с первым лицом региона.
Какие прежние места работы ценны для Вас как опыт, который пригодится в Коми?
- Когда я был главным экспертом музыкальных театров СТД (Союз театральных деятелей - прим.ред.), смотрел премьеры всех театров России и за рубежом. Вильнюс, Таллин, Мюнхен, Париж, Барселона… Это значительно расширило кругозор и позволило погрузиться во все тонкости театрального процесса.
Работа в Казани тоже была полезна: удалось встроить в театр новые должностные направления - большой продюсерский отдел, кастинг-менеджмент, отвечающий за отбор певцов.
А вообще, любое место работы дает свои плоды, пригождающиеся на следующих этапах карьеры.
Вы хорошо общаетесь с Валерием Гергиевым, а возможны ли коллаборации нашего театра и Мариинки?
- Разве что помощь с их стороны солистами – восполнить недостающие кадры в Коми. Но мы сейчас не на равных, чтобы предлагать Мариинскому достойное партнерство.
Взгляд на столицу Коми
Какую музыку вы слушаете на досуге?
- Любимая моя музыка – это тишина. По ТВ только новости смотрю. Когда слушаю музыку даже вне работы – сразу думаю, как на нее поставить что-либо. И это уже не отдых.
Люблю вгрызаться во все, что изучаю. Увлекся не так давно драматургией. Она важна больше всего: если ее структура слабая, то даже превосходной музыкой не прикрыться. Погружаюсь в это направление,чтобы каждый мой проект сложился.
Как вам прогулки по нашему городу и в целом - атмосфера?
- Наслаждаюсь ароматом Сыктывкара. В Москве устал от дыма, гари и смога. А тут свежий воздух. Он целителен для меня.
И вид из окна очень нравится: на реку Сысола и плывущие баржи. Завораживает!
Рад тому, что здесь рано светает – вижу с самого утра прекрасные пейзажи. Праздник для моих глаз.
В чем ваш основной подход к жизни?
- Я не сопротивляюсь ее течению. Не борюсь ни с кем. В коммуникациях всегда предлагаю выход из положения. В этом моя сила.
Какое впечатление у вас от коллектива театра?
- Мне нравится увлеченность труппы, все стремятся к развитию творческой среды. Моя миссия – организовать ее, чтобы артисты реализовали себя, раскрыли на максимум свои таланты. Тогда итогом станет главное - удовольствие зрителей.