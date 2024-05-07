Алексей Садовский: "Я наслаждаюсь ароматом Сыктывкара"

Новый директор академического государственного театра оперы и балета Республики Коми Алексей Садовский в эксклюзивном интервью "Про Городу" рассказал о том, какого репертуара не хватает храму искусства, как исправит упущение прежнего руководства про забытый юбилей Пушкина и чем его удивил Сыктывкар.

Фокус - на "Золотую маску"

Алексей Юрьевич, от кого вы получили приглашение возглавить наш театр?

- От министра культуры и архивного дела Коми Гульнары Ренатовны (Идрисовой – прим. ред.). При этом она сразу же сформулировала большой комплекс задач, которые ставятся перед директором.

Они реалистичны?