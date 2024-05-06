Яд в банках: в популярных марках кофе Росконтроль выявил фальсификаты
- 00:20 7 мая
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- Служба новостей
Росконтроль предоставил информацию о том, что некоторые марки растворимого кофе, представленные на рынке, являются подделками. Эксперты организации провели лабораторные исследования и составили список брендов, которые не рекомендуется приобретать даже при наличии значительных скидок. Эти продукты не соответствуют заявленному качеству и могут быть опасны для потребителей.
В ходе исследования были проверены различные образцы кофе, доступные на российском рынке. Результаты показали, что некоторые из них не только не соответствуют стандартам, но и содержат вещества, не предусмотренные нормативами. Росконтроль призывает потребителей быть внимательными и избегать покупки данных продуктов, чтобы не подвергать себя риску.
Лучшими марками кофе признаны: Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Эти бренды получили высокие оценки за качество и безопасность своей продукции. Например, кофе Jardin Caramel отличается сбалансированным сочетанием арабики из Гватемалы и Колумбии с мягким вкусом и карамельным ароматом.
Однако, в том же исследовании был составлен и "черный список" брендов, в который вошли Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite. Росконтроль критически оценил эти марки, указав, что в их продукции обнаружены добавки, такие как цикорий и зерновые злаки, что не соответствует стандартным требованиям к кофе, сообщает pg21.ru.