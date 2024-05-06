Яд в банках: в популярных марках кофе Росконтроль выявил фальсификаты

Росконтроль предоставил информацию о том, что некоторые марки растворимого кофе, представленные на рынке, являются подделками. Эксперты организации провели лабораторные исследования и составили список брендов, которые не рекомендуется приобретать даже при наличии значительных скидок. Эти продукты не соответствуют заявленному качеству и могут быть опасны для потребителей.

В ходе исследования были проверены различные образцы кофе, доступные на российском рынке. Результаты показали, что некоторые из них не только не соответствуют стандартам, но и содержат вещества, не предусмотренные нормативами. Росконтроль призывает потребителей быть внимательными и избегать покупки данных продуктов, чтобы не подвергать себя риску.