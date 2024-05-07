Избранники Бога: Павел Глоба предрек дичайшую волну удачи трем знакам зодиака с 8 мая

Волшебный период для представителей трех зодиакальных созвездий начнется 8 мая и будет продолжаться до конца месяца. Все представители стихии воды смогут уверенно схватить удачу за хвост. Рак

Людям этого знака выпадут два критических дня. Однако астролог считает, что эти периоды можно легко пережить, главное – не поддаваться эмоциям. Раки окажутся в коридоре удачи и им останется только начинать действовать. Везение приведет их к успеху во всех делах.

Скорпион

Представителям этого знака улыбнется удача, но только в том случае, если они будут крайне осторожны. Особенно стоит быть настороженными. Скорпионам следует воздержаться от употребления алкоголя и быть аккуратными за рулем. В остальном период будет очень благоприятным для Скорпионов, особенно с финансовой точки зрения.

Рыбы