Россияне кипят от ярости: с 9 мая будут штрафовать за забор на даче или огороде

Проблема непривлекательных заборов, портящих общий облик садоводческих товариществ и дачных поселков, известна многим любителям загородного отдыха. Жалобы соседей на уродливые ограждения часто остаются без ответа. Могут ли же соседи привлечь владельца участка к ответственности за установку безвкусного забора по закону? Этот вопрос задали юристу по земельным вопросам, Сергею Коломийцеву.

По мнению эксперта, действующее законодательство четко определяет требования к заборам - их местоположение, высоту и другие технические параметры. Однако, к сожалению, в законе не прописаны понятия красоты и эстетики.