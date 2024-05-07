Май сведет в могилу: Тамара Глоба предрекла двум знакам зодиака серьезные проблемы со здоровьем

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Знаменитый советский и российский астролог Тамара Глоба сделала прогноз для всех знаков зодиака на май 2024 года. В предсказании специалист по звездам выделила двух представителей зодиакальных созвездий. Астролог с мировым именем считает, что им пора вплотную заняться здоровьем. Овен

Представители огненного знака пострадают от неврозов. Нервные срывы и стрессы могут стать причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы. Не тяните, если замечаете у себя симптомы, немедленно обратитесь к врачу! Звезды советуют Овнам меньше переживать и больше отдыхать, вы сможете устранить причину неврозов, если станете проще относиться к происходящему.

Овен, знак стихии Огня, открывает новый зодиакальный цикл, относится к стихии Огня, обладает особенной харизмой (качеством) первооткрывателя, инициативой и целеустремленностью. Даже обладающие спокойным темпераментом, Овны никогда не забывают про свои цели и, как правило, рано или поздно достигают желаемого. Инициатива и активность представителей этого знака позволяет находить новые задачи, которые Овен ставит перед своими последователями. Чрезмерная работоспособность и трудоголизм часто играют злую шутку с Овнами, серьезно подрывая их здоровье.

Телец

Представители земного знака могут подорвать здоровье из-за несоблюдения режима труда и отдыха. Частые переутомления для Тельцов – обычное дело, однако ничем хорошим это не закончится, старайтесь равномерно распределять время на работу и отдых.