Почему нужно убрать из борща этот основной ингредиент — вкус станет ярче и богаче

Большинство хозяек не в курсе Борщ, один из самых любимых супов во многих странах, является универсальным блюдом, которое можно приготовить по-разному в зависимости от региональных традиций и личных предпочтений, пишет ngnovoros.ru.

Однако, несмотря на кажущуюся простоту, существует несколько хитростей, которые помогут добиться по-настоящему классического вкуса борща.