Слякоть и холод: погода в Коми 7 мая
- 06:30 7 мая
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- Татьяна Зубова
В Коми продолжается марафон холодных дней. Неутешительный прогноз предоставили в региональном ЦГМС.
Облачную погоду сегодня, 7 мая, будут сопровождать осадки в виде снега и мокрого снега, а на юге республики - в виде дождя. В центральной и северо-восточной части Коми ночью ожидается сильный снег. Специалисты та же предупредили о налипании мокрого снега в некоторых районах. На севере Коми прогнозируют холодный северный ветер до 6-11 метров в секунду, на юге - западный, северо-западный.
Ночью ударят морозы - около -1... -6С. В дневные часы потеплеет. На севере ожидается -3... +2С, на юге +2... +7С.
В Сыктывкаре 7 мая ожидается облачная холодная погода. Возможен небольшой снег и мокрый снег. Ветер подует с запада. Его скорость достигнет 6-11 метров в секунду. Ночью столбик термометра остановится на отметке 2-4С ниже нуля. В дневное время суток температура составит +3... +5С.