Слякоть и холод: погода в Коми 7 мая

В Коми продолжается марафон холодных дней. Неутешительный прогноз предоставили в региональном ЦГМС.

Облачную погоду сегодня, 7 мая, будут сопровождать осадки в виде снега и мокрого снега, а на юге республики - в виде дождя. В центральной и северо-восточной части Коми ночью ожидается сильный снег. Специалисты та же предупредили о налипании мокрого снега в некоторых районах. На севере Коми прогнозируют холодный северный ветер до 6-11 метров в секунду, на юге - западный, северо-западный.