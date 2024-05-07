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В зоне СВО погибли три бойца из Коми

В зоне СВО погибли три бойца из Коми

В зоне СВО погибли три жителя Коми. О трагичном событии стало известно вчера, 6 мая.

Гвардии рядовой Алексей Шмайлов - уроженец Емвы Княжпогостского района. Последние годы жил и трудился в Синдоре. На фронте выполнял поставленные перед ним боевые задачи в должности гранатомётчика стрелкового отделения.

Рядовой Александр Попов родился в Летке Прилузского района. В рядах вооружённых Сил России служил наводчиком отделения штурмового взвода.

Василий Митюшев родом из Каджерома Печорского района. Однако позднее переехал и проживал в Айкино Усть-Вымского района. На фронте служил стрелком стрелкового отделения.

Губернатор выразил соболезнования близким погибших военных и пожелал сил и мужества пережить боль от утраты родных людей.

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