В зоне СВО погибли три бойца из Коми
- 07:00 7 мая
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- Татьяна Зубова
В зоне СВО погибли три жителя Коми. О трагичном событии стало известно вчера, 6 мая.
Гвардии рядовой Алексей Шмайлов - уроженец Емвы Княжпогостского района. Последние годы жил и трудился в Синдоре. На фронте выполнял поставленные перед ним боевые задачи в должности гранатомётчика стрелкового отделения.
Рядовой Александр Попов родился в Летке Прилузского района. В рядах вооружённых Сил России служил наводчиком отделения штурмового взвода.
Василий Митюшев родом из Каджерома Печорского района. Однако позднее переехал и проживал в Айкино Усть-Вымского района. На фронте служил стрелком стрелкового отделения.
Губернатор выразил соболезнования близким погибших военных и пожелал сил и мужества пережить боль от утраты родных людей.