Воркутинка не смогла отговорить сына от кражи и пошла на преступление вместе с ним
- 08:30 7 мая
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- Татьяна Зубова
В Воркуте мать не смогла отговорить сына от кражи и потому пошла на преступление вместе с ним. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как указано в материалах дела, 63-летняя пенсионерка и ее сын, будучи в состоянии алкогольного опьянения, похитили ноутбук в магазине электроники, предварительно распределив между собой преступные роли. Однако получив желаемый гаджет, сын осознал, что новый ноутбук ему не подходит. Тогда он предложил матери похитить ещё один. Операция также "прошла успешно". Гангста-семья так бы и осталась незамеченной, если бы не камеры видеонаблюдения. Запись преступления прикрепили к материалам дела как доказательство.
Позднее воркутинка пояснила, что пыталась отговорить сына, но безуспешно. Тогда она решила помочь ему, чтобы избежать его привлечения к ответственности.
Мать и сын признали свою вину. Похищенное имущество общей стоимостью 160 тысяч рублей изъяли при обыске квартиры.Суд признал горожан виновными в краже. Сыну назначили наказание в виде одного года исправительных работ, а матери – 200 часов обязательных работ.