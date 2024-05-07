Воркутинка не смогла отговорить сына от кражи и пошла на преступление вместе с ним

В Воркуте мать не смогла отговорить сына от кражи и потому пошла на преступление вместе с ним. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как указано в материалах дела, 63-летняя пенсионерка и ее сын, будучи в состоянии алкогольного опьянения, похитили ноутбук в магазине электроники, предварительно распределив между собой преступные роли. Однако получив желаемый гаджет, сын осознал, что новый ноутбук ему не подходит. Тогда он предложил матери похитить ещё один. Операция также "прошла успешно". Гангста-семья так бы и осталась незамеченной, если бы не камеры видеонаблюдения. Запись преступления прикрепили к материалам дела как доказательство.