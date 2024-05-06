В Сыктывкаре сотрудники МЧС спасали сову от ворон

стопкадр из видео из телеграм-канала «Сыктывкар №1»

На пернатого нападали вороны, пока в дело не вмешались люди. На протяжении всего дня 6 мая, жильцы дома по адресу Ленина, 89, а также очевидцы, следили за совой, которая залетела во двор. По словам прохожих, лесная птица решила приземлиться на крышу детского сада. Там ее начали клевать вороны, однако пернатый продолжал сидеть.

Вечером того же дня очевидцы не выдержали издевательств и вызвали подмогу в лице сотрудников МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место случившегося, залезли на крышу и сняли оттуда сову, предварительно укутав ее в одеяло.