Остались считанные дни: Солнце нанесёт ужасный удар
- 10:00 7 мая
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Сегодня на Солнце, около 5.30 утра, зафиксирована мощная вспышка высшего балла X. Об этом сообщают в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
Учёные говорят, что на данный момент велик риск движения облаков плазмы в сторону Земли, так как активный центр взрыва расположен прямо напротив нашей планеты.
Также сейчас ученые фиксируют быстрый рост активных центров на Солнце. Это может говорить об исчезновении перерывов между вспышками, когда наступает так называемый солнечный максимум.
Чем это может грозить метеопатам?
Если потоки солнечной плазмы таки достигнут Земли начнётся сильная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. В такие периоды обостряются хронические заболевания, увеличивается риск инфарктов и инсультов.
Мощность нынешней вспышки каталогизирована как X1.6. Наиболее же высокие баллы, которые удалось зафиксировать в истории наблюдений — X20.