Остались считанные дни: Солнце нанесёт ужасный удар

Сегодня на Солнце, около 5.30 утра, зафиксирована мощная вспышка высшего балла X. Об этом сообщают в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

Учёные говорят, что на данный момент велик риск движения облаков плазмы в сторону Земли, так как активный центр взрыва расположен прямо напротив нашей планеты.