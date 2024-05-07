В Сыктывкаре признали подлежащим сносу аварийный дом
- 09:55 7 мая
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- Белла Лебедева
Решение было принято администрацией столицы Коми и опубликовано на их официальном сайте.
В пригороде Сыктывкара, на улице Пихтовая, дом 4, был признан аварийным и подлежащим сносу.
В соответствии с этим решением, мэрия Коми обязана принять меры по расселению граждан, проживающих в этом многоквартирном доме. До 2030 года муниципалитет должен обеспечить переселение всех жильцов.
В ближайшее время всем проживающим в данном аварийном доме будут отправлены уведомления о возможности временного проживания в жилых помещениях маневренного фонда. Эти помещения предназначены для временного размещения граждан в процессе расселения.
Принятие таких решений по сносу аварийных домов является важной частью программы по улучшению жилищных условий жителей и обеспечению их безопасности. Власти стремятся создать комфортную жилую среду для своих граждан и реализовывают планы по развитию современных и безопасных жилых комплексов.