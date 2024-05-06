В Сыктывкаре появится Яблоневая аллея

Фото администрации Сыктывкара

Об этом власти столицы Коми рассказали местным жителям. Также, они продемонстрировали проект. Как рассказали в мэрии Сыктывкара, 6 мая инициативные жители домов по улицам Ленина и Красных Партизан вместе с представителями администрации обсудили ход благоустройства Яблоневой аллеи.





Так, подрядчики и представители мэрии встретились с желающими на территории, которая будет обустроена уже в 2024 году, благодаря проекту “Формирование комфортной городской среды”. В первую очередь местных жителей интересовал компенсационное озеленение будущей аллеи и какой вид она будет иметь.

Начальник отдела экологии и озеленения, содержания общественных территорий сыктывкарской администрации Елена Ефремова сообщила, что на участке уберут только ветхие деревья и аварийные насаждения. Среди них была только одна яблоня. Вместо них было предложено высадить молодые яблони, черемуху, сирень, кустарники спиреи серой и луговик дернистый.