И. о. заместителя председателя правительства Коми назначен Евгений Мазур

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Ожидается, что с 7 мая 2024 года Евгений Мазур займет должность Евгения Пономаренко, который покинул этот пост 27 апреля. Евгений Мазур назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Коми и министра экономического развития, промышленности и транспорта республики. Распоряжение о его назначении подписал глава региона Владимир Уйба.

Напомним, что в апреле 2022 года заместитель председателя правительства Коми по вопросам экономического развития и промышленности, Эльмира Ахмеева, стала первым вице-премьером.