И. о. заместителя председателя правительства Коми назначен Евгений Мазур
- 11:45 7 мая
- 0+
- Белла Лебедева
Ожидается, что с 7 мая 2024 года Евгений Мазур займет должность Евгения Пономаренко, который покинул этот пост 27 апреля.
Евгений Мазур назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Коми и министра экономического развития, промышленности и транспорта республики. Распоряжение о его назначении подписал глава региона Владимир Уйба.
Напомним, что в апреле 2022 года заместитель председателя правительства Коми по вопросам экономического развития и промышленности, Эльмира Ахмеева, стала первым вице-премьером.
Исполнение обязанностей руководителя Министерства экономического развития и промышленности Коми сначала было возложено на первого заместителя Ольгу Турышеву, а затем на Евгения Пономаренко. Пономаренко был освобожден от исполнения обязанностей в ноябре 2022 года и получил статус заместителя председателя правительства в марте 2023 года.