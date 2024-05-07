Вселенная выбрала себе любимчиков: Володина предрекает этим знакам судьбоносный период

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Смогут воплотить в жизнь все запланированное: продвинутся от мечты к цели Астролог Василиса Володина поделилась своими прогнозами на лето 2024 года, утверждая, что некоторым знакам зодиака предстоит невероятно удачное время.

Согласно ее словам, летом 2024 года особенно повезет тем, кто родился под знаками Рака, Девы, Стрельца и Рыб. Володина утверждает, что эти знаки испытают значительные положительные изменения в различных сферах жизни. Для Раков наступит время карьерного роста и важных решений в личной жизни, таких как предложение руки и сердца или рождение детей.

Девам благоприятно заняться бизнесом, что принесет успех и поддержку от Вселенной.

Стрельцам предстоит духовное и моральное развитие, отход от материальных ценностей к настоящему счастью.