Вселенная выбрала себе любимчиков: Володина предрекает этим знакам судьбоносный период
- 07:45 7 мая
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- Служба новостей
Смогут воплотить в жизнь все запланированное: продвинутся от мечты к цели
Астролог Василиса Володина поделилась своими прогнозами на лето 2024 года, утверждая, что некоторым знакам зодиака предстоит невероятно удачное время.
Согласно ее словам, летом 2024 года особенно повезет тем, кто родился под знаками Рака, Девы, Стрельца и Рыб. Володина утверждает, что эти знаки испытают значительные положительные изменения в различных сферах жизни. Для Раков наступит время карьерного роста и важных решений в личной жизни, таких как предложение руки и сердца или рождение детей.
Девам благоприятно заняться бизнесом, что принесет успех и поддержку от Вселенной.
Стрельцам предстоит духовное и моральное развитие, отход от материальных ценностей к настоящему счастью.
Рыб ждут значительные профессиональные и личные изменения, успешные только при командной работе. Василиса Володина советует не упускать уникальные возможности этого года, которые, по ее словам, бывают раз в жизни. Она подчеркивает, что успех придет к тем, кто готов к труду и изменениям.