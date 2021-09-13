Согреваемся, как можем: пять теплых фото коми девушек из Instagram

Первый месяц осени, судя по прогнозу синоптиков, теплом нас не будет баловать. И неизвестно, дойдет ли до нас бабье лето. Наши северные красавицы стараются сделать свои будни теплее и продолжают нас радовать красивыми фото.

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