Согреваемся, как можем: пять теплых фото коми девушек из Instagram

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Согреваемся, как можем: пять теплых фото коми девушек из Instagram13 сентября 2021
Фото @_plvs_
Первый месяц осени, судя по прогнозу синоптиков, теплом нас не будет баловать. И неизвестно, дойдет ли до нас бабье лето. Наши северные красавицы стараются сделать свои будни теплее и продолжают нас радовать красивыми фото.
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13 сентября 2021, 15:03
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