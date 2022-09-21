Российские школьники познакомятся с основными этапами создания технологического стартапа

С 26 сентября по 16 октября в школах по всей стране будет проходить «Урок цифры» по искусственному интеллекту в стартапах. Стратегический партнёр и разработчик его содержания — Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера. Мероприятие ежегодно проводится АНО «Цифровой экономикой», Минцифры России и Минпросвещения России. Николай Яцеленко, Замглавы Минцифры России: «В условиях активной цифровой трансформации государство делает серьезную ставку на цифровые кадры и создаёт для детей возможность с раннего возраста начинать знакомиться с миром ИТ. Получаемые навыки помогут им не только освоить престижную и высокооплачиваемую профессию, но и развить креативность, логическое мышление и коммуникативные навыки. Одновременно с этим скоро стартует образовательный проект Минцифры «Код будущего». Школьники со всей страны смогут бесплатно пройти двухлетние ИТ-курсы и освоить современные языки программирования». «Урок цифры» призван привлечь внимание детей к сфере искусственного интеллекта, предоставить им возможность реализовать свои идеи, продемонстрировать, какие задачи может решать искусственный интеллект посредством технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка и аналитики больших данных. Андрей Горобец, Директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России: «Мир цифровых технологий увлекает ребят всех возрастов, поэтому особенно важно, что «Урок цифры», как просветительский проект, подходит школьникам с 1 по 11 класс. Все учебные материалы имеют свой уровень сложности, в зависимости от полученных навыков. Развитие цифровых компетенций становится неотъемлемой частью учебного процесса, позволяет сделать занятия более увлекательными и даже задуматься сегодняшним школьникам о будущей траектории профессионального развития».

В ходе «Урока цифры» дети познакомятся с понятием «технологические стартапы» и на практике узнают об основных этапах их создания. Участники смогут освоить разработанный урок в формате видеолекции, которая построена таким образом, чтобы занятия были доступными и интересными для школьников любого возраста: 1–4 классов, 5–7 классов, 8–11 классов. Для закрепления знаний на практике у ребят будет возможность пройти игровой тренажёр. Специальная мобильная версия разработана для выполнения заданий дома, потребуется только телефон и доступ к интернету. Материалы урока будут сопровождаться методическими рекомендациями для педагогов по проведению основного варианта урока. Также в них будут предложены альтернативные сценарии проведения занятий с учётом разной технической оснащенности классов. В рамках «Урока цифры» для всех желающих узнать больше о технопредпринимательстве, будет организована серия онлайн-вебинаров от экспертов молодёжных акселераторов Сбера и Sber AI. Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Искусственный интеллект — одно из самых динамично развивающихся технологических направлений. Сегодня он уже применяется в любом виде деятельности, а компетенции в сфере ИИ востребованы во всех отраслях, и в будущем их значение будет только возрастать. Проект “Урок цифры” позволяет нам вместе с педагогами по всей стране показывать нашим детям, что ИИ — будущее, в котором знание инструментов анализа данных и машинного обучения — это важное преимущество».