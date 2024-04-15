Проект Сбера по финграмотности признан лучшим в России
- 14:05 15 апреля
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- astakhovaxenia
Портал "СберСова" победил во всероссийском конкурсе "ФинЗОЖ эксперт"
Просветительский портал по финансовой грамотности "СберСова" одержал победу во всероссийском конкурсе "ФинЗОЖ эксперт", который проводит Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России. Награду в номинации "Лучший просветительский проект для взрослой аудитории" представителю Сбера вручил заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников на Международной выставке-форуме "Россия".
СберСова рассказывает о том, как управлять деньгами, и знакомит россиян с полезными финансовыми инструментами. На портале публикуются статьи, видео, подкасты и обучающие курсы для тех, кто не является экспертом в области финансов, но хочет быть в теме. Сайт помогает людям превратить заботу о своем финансовом здоровье в привычку.
Проект "СберСова" поддерживает Стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, входит в ESG-стратегию Сбера и полностью соответствует методическим рекомендациям Банка России и единой рамке компетенций по финансовой грамотности.
Всероссийский конкурс "ФинЗОЖ эксперт“ — лучшие образовательно-просветительские инициативы в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры» проводится с 2021 года при поддержке Минфина России. Он направлен на выявление и популяризацию лучших практик в области повышения финансовой культуры. В нем участвуют авторы образовательно-просветительских инициатив в сфере финансовой грамотности. В 2023 году на конкурс было подано более 300 заявок из 30 регионов России — от Калининградской области до Приморского края. Семь проектов были признаны лучшими.