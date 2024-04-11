Абитуриенты из Коми могут пройти предварительный онлайн-отбор в ГИТИС

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства ГИТИС проведут виртуальный мастер-класс и онлайн-отбор абитуриентов из Республики Коми в рамках федерального образовательного проекта "Поколение М". Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими пройдут 22 и 23 апреля на цифровой платформе МТС Линк. Самые достойные кандидаты могут быть рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС.

На мероприятие приглашаются абитуриенты, которые хотят поступить в театральный вуз и связать свою жизнь со сценой. Оценивать поступающих будет профессор ГИТИСа, старший преподаватель кафедры мастерства актера Якушкина Ольга Дмитриевна. В первый день консультаций, 22 апреля, мастер поделится профессиональными секретами, даст рекомендации и ответит на вопросы начинающих артистов.

Желающим принять участие в отборочном туре на актерский факультет предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Выбранные произведения должны быть небольшими по объему — на выступление каждого абитуриента будет отведено до 10 минут. Дополнительно на первой встрече педагога с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.

Для участия в творческой онлайн-встрече и цифровых консультациях необходимо заранее пройти обязательную регистрацию по ссылке. Количество мест на мастер-классы и онлайн-консультации ограничено. Участие бесплатное.