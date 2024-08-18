Рамзан Кадыров пригласил Илона Маска посетить Грозный
- 10:45 18 августа
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- Анастасия Амелькина
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил американского основателя SpaceX и Tesla Илона Маска посетить Грозный, обещая отметить его как самого почетного гостя. Об этом пишут РИА Новости.
В своем заявлении Кадыров поделился новостью о получении кибертрака Tesla от Маска. Он испытал автомобиль и подчеркнул, что планирует направить его для использования бойцами в зоне проведения специальной военной операции.
"Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО", - напечатал Кадыров в своем телеграм-канале.
Руководитель Чеченской Республики также назвал Маска "великим человеком" и "гениальным умом современности".