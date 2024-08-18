Рамзан Кадыров пригласил Илона Маска посетить Грозный

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил американского основателя SpaceX и Tesla Илона Маска посетить Грозный, обещая отметить его как самого почетного гостя. Об этом пишут РИА Новости.

В своем заявлении Кадыров поделился новостью о получении кибертрака Tesla от Маска. Он испытал автомобиль и подчеркнул, что планирует направить его для использования бойцами в зоне проведения специальной военной операции.