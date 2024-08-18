Бросаю 1 таблетку в таз — и носочки белее снега: Аж глаза слепят — можно даже не стирать, просто замочить

Летом на дорогах обилие грязи и пыли. Следствие этого — быстро пачкающиеся носки. Отстирать их простым порошком не так-то просто. А если ткань белая, то без дорогостоящих средств не обойтись.Эксперты канала «Хитрости от хозяйки» рассказали, что поможет отстирать затоптанные носочки. Их не придётся даже тереть, грязь отойдёт сама.

Необходимо налить в таз литр воды и бросить одну таблетку, но не простую. Пригодится таблетка для посудомоечной машины.

Её нужно растворить в воде полностью, потом добавить порошка. Носки погрузить в раствор и оставить на пару часов, потом просто прополоскать или же забросить в машинку.