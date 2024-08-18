В Коми стало на один телятник больше
- 11:45 18 августа
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- Анастасия Амелькина
В Корткеросском районе стало на одно современное предприятие больше. Об этом сообщил глава администрации Константин Сажин.
16 августа в селе Нившера состоялось торжественное открытие нового телятника, рассчитанного на 150 голов. Проект был реализован благодаря финансированию из республиканского, муниципального бюджетов и собственных средств предприятия.
На мероприятие приехали поддержать директора ООО "Нившерский" Татьяну Васильевну Ларукову и ознакомиться с новым объектом ветераны сельскохозяйственной отрасли, коллеги из Ижемского и Усть-Куломского районов, руководители сельхоз предприятий Корткеросского района, представители подрядной организации, директор молочного завода, член Президиума республиканского общественного объединения "Коми войтыр" Алексей Габов и руководитель отрасли Надежда Ускова.
Для села Нившера, где ООО "Нившерский" является ключевым предприятием, укрепление базы и развитие хозяйства играют важную роль в обеспечении благополучия всего населенного пункта.