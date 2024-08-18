Морковь сразу пойдёт в рост: в июле полейте грядку таким раствором — первый шаг к хорошему урожаю
- 07:13 18 августа
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- Служба новостей
Подкармливание моркови вовремя — чрезвычайно важно. Когда морковь достигает примерно 5 см в высоту и ей исполняется около 20-25 дней, необходимо провести первую подкормку, которая играет значительную роль.
Часто огородники используют коровяк для подкормки моркови, но это зависит от типа почвы. Чтобы не рисковать, лучше применять минеральные удобрения, такие как мочевина или аммиачная селитра.
Для приготовления раствора следует взять 1 столовую ложку аммиачной селитры и растворить ее в 10 литрах воды. В качестве альтернативы можно использовать нашатырный спирт — 3 столовые ложки на ведро воды. Подготовленный раствор нужно применять немедленно.
Другим важным компонентом удобрения является янтарная кислота, которая помогает моркови лучше усваивать необходимые элементы, укрепляет иммунитет, повышает устойчивость к вредителям и болезням, а также помогает справляться со стрессом от изменений погоды.
На 10 литров воды потребуется всего 2 грамма янтарной кислоты. Лучше предварительно развести порошок в 0,5-1 литре воды, а затем добавить этот раствор в общий объем, чтобы янтарка полностью растворилась.
Поливать морковь следует по ботве с использованием лейки. Если морковь растет рядом с луком, немного раствора также не повредит и ему, поскольку азот будет полезен и луку, пишет pravda.ru.