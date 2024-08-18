В 2023 году пчеловоды Коми собрали 16 тонн мёда
- 09:40 18 августа
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- Анастасия Амелькина
В среднем на каждого жителя Коми приходится по 600 грамм съеденного мёда в год. Об этом сообщает Комистат.
Мёд — это не только лакомство, но и настоящий кладезь полезных веществ, ценимых и почитаемых с древних времён. Этот натуральный продукт издавна считается символом здоровья и долголетия. В наши дни интерес к мёду не угасает, и современные жители Республики охотно употребляют его в пищу. В 2023 году среднестатистический житель Коми съел около 600 граммов мёда, что подтверждает устойчивую популярность этого продукта среди населения.
Процесс производства мёда — это целое искусство, включающее несколько важных стадий. К августу мёд в ульях созревает, наполняясь всеми необходимыми полезными веществами, и этот период идеально подходит для его выкачивания. В 2022 году пчеловоды региона показали замечательные результаты: они собрали 16 тонн мёда, что в среднем составило по 13 килограммов от одной пчелосемьи. Эти данные свидетельствуют об успешной работе пчеловодческих хозяйств и благоприятных условиях для пчеловодства в регионе.
На начало 2023 года в Республике насчитывалось около 1,3 тысячи пчелосемей, и разделение между личными подсобными хозяйствами и фермерскими хозяйствами было достаточно интересным. 71% пчелосемей содержались в личных подсобных хозяйствах, что подчёркивает значимость участия частных лиц в развитии пчеловодства. Остальные 29% пчелосемей принадлежали фермерам, которые также вносят значительный вклад в производство этого ценного продукта.