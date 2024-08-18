В 2023 году пчеловоды Коми собрали 16 тонн мёда

В среднем на каждого жителя Коми приходится по 600 грамм съеденного мёда в год. Об этом сообщает Комистат.

Мёд — это не только лакомство, но и настоящий кладезь полезных веществ, ценимых и почитаемых с древних времён. Этот натуральный продукт издавна считается символом здоровья и долголетия. В наши дни интерес к мёду не угасает, и современные жители Республики охотно употребляют его в пищу. В 2023 году среднестатистический житель Коми съел около 600 граммов мёда, что подтверждает устойчивую популярность этого продукта среди населения.