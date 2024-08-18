Жителей Коми приглашают присоединиться к всероссийской акции “Сохраним лес”

Возле посёлка Пычим пройдёт уборка. Мероприятие запланировано на 20 и 23 августа 2024 года. С 10 до 14 часов планируется устранить несанкционированную свалку в лесном фонде. Всё это проходит в рамках Всероссийской акции “Сохраним лес”.

Министерство природы региона приглашает жителей Коми принять участие в данной акции. Всем желающим надо будет связаться с координатором и указать, в какую именно дату вы готовы поучаствовать в уборке. Также нужно будет проинформировать, потребуется ли вам транспорт. Координатором акции является Анна Душейко.