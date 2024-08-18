Люди не верят своему счастью: пенсионный возраст понизят до 55-60 лет
- 10:05 18 августа
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- Служба новостей
Пенсионная реформа в России, начавшаяся в 2019 году, вызвала бурю эмоций и протестов среди населения. Но есть свет в конце туннеля! Уже в 2025 году некоторые россияне смогут вернуться к прежним возрастным планкам выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Как это возможно? Всё дело в накопительной пенсии, которая осталась без изменений в ходе реформы.
Пенсионная реформа, стартовавшая в России в 2019 году, предусматривала постепенное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Это вызвало волну недовольства среди населения, а митинги и акции протеста проходили по всей стране. Однако, несмотря на все изменения, накопительная пенсия осталась без изменений, и именно она может стать спасательным кругом для тех, кто хочет выйти на пенсию раньше.
С 2023 года Социальный фонд России и негосударственные пенсионные фонды начали рассылать гражданам уведомления о наличии пенсионных накоплений. Это нововведение позволит большему числу россиян узнать о своих сбережениях и воспользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию.
Для получения накопительной пенсии в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин необходимо подать заявление в фонд, где хранятся накопления. Эта выплата может стать хорошим дополнительным источником дохода до назначения страховой пенсии. Решение о формировании накопительной пенсии — это индивидуальный выбор каждого. Нужно учитывать свои финансовые возможности, склонность к риску и желаемый уровень жизни в пенсионный возраст.
Пенсионная реформа была продиктована негативной демографической ситуацией и необходимостью совершенствования пенсионной системы. Однако, несмотря на все сложности, у россиян остается возможность воспользоваться накопительной пенсией и выйти на заслуженный отдых раньше.
Так что, если вы хотите вернуться к прежним возрастным планкам выхода на пенсию, не упустите шанс узнать о своих пенсионных накоплениях и подать заявление в соответствующий фонд. Возможно, уже в 2025 году вы сможете наслаждаться заслуженным отдыхом, не дожидаясь повышения пенсионного возраста, пишет pg12.ru.