В Коми начинается прием заявлений на добычу лося

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Республике Коми стартует прием заявлений на добычу лосей. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. С 18 августа 2024 года начинается прием заявлений на добычу взрослых самцов лося в период гона в общедоступных охотничьих угодьях Республики. А уже с 1 сентября 2024 года откроется прием заявлений на добычу лосей всех возрастных и половых групп.

Для отстрела одной особи лося выдается одно разрешение. На весь сезон охоты, который начался 1 августа 2024 года и закончится 1 августа 2025 года, в охотничьих угодьях региона установлен лимит в 1042 лося. Из этого количества для охоты в общедоступных угодьях выделено 648 разрешений.