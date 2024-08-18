В Коми начинается прием заявлений на добычу лося
- 08:45 18 августа
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Республике Коми стартует прием заявлений на добычу лосей. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.
С 18 августа 2024 года начинается прием заявлений на добычу взрослых самцов лося в период гона в общедоступных охотничьих угодьях Республики. А уже с 1 сентября 2024 года откроется прием заявлений на добычу лосей всех возрастных и половых групп.
Для отстрела одной особи лося выдается одно разрешение. На весь сезон охоты, который начался 1 августа 2024 года и закончится 1 августа 2025 года, в охотничьих угодьях региона установлен лимит в 1042 лося. Из этого количества для охоты в общедоступных угодьях выделено 648 разрешений.
Напомним, что компания из Коми должна была отправить трёх лосей в Ярославскую область. Но организация нарушила договор и, получив деньги, стала игнорировать покупателя.