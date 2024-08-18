В Коми растёт число автолюбителей

За 2023 год в Коми первый раз получили права 5 тысяч человек. Об этом сообщает Комистат.

В 2022 году значительная часть жителей республики, а именно 38%, предпочитали передвигаться на личных автомобилях, выступая в роли водителей. Традиционно мужское население демонстрировало более высокую активность в автомобильных поездках. Согласно статистическим данным, среди мужчин 58% являются автолюбителями и регулярно садятся за руль своих транспортных средств. В то же время, среди женщин эта цифра была заметно ниже, и доля автоледи, которые уверенно управляют транспортом, составляла лишь 21%.